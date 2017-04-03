Трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка в Білій Церкві арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Білоцерківська прокуратура заарештувала трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка в Білій Церкві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
За клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури трьох зловмисників, які підозрюються у вбивстві чоловіка, взято під варту без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, наприкінці березня поточного року, до компанії з трьох чоловіків підійшов їхній знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисники по черзі били потерпілого ногами в голову. Після побиття потерпілого, двоє раніше судимих чоловіків, почали душити його по черзі своїм паском. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисники накрили його тіло гілками та залишили місце скоєння злочину.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.
Як повідомляв УНН, вбивця міліціонера отримав довічне ув'язнення на Харківщині.