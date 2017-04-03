Трех подозреваемых в убийстве мужчины в Белой Церкви арестовали

По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры трех злоумышленников, которые подозреваются в убийстве мужчины, взят под стражу без альтернативы внесения залога.

Напомним, в конце марта текущего года, в компании из трех мужчин подошел их знакомый. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленники по очереди били потерпевшего ногами в голову. После избиения потерпевшего, двое ранее судимых мужчин, начали душить его по очереди своим поясом. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники накрыли его тело ветками и оставили место преступления.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Как сообщал УНН, убийца милиционера получил пожизненное заключение в Харьковской области.