Трех подозреваемых в убийстве мужчины в Белой Церкви арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Белоцерковская прокуратура арестовала трех подозреваемых в убийстве мужчины в Белой Церкви. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры трех злоумышленников, которые подозреваются в убийстве мужчины, взят под стражу без альтернативы внесения залога.
Напомним, в конце марта текущего года, в компании из трех мужчин подошел их знакомый. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленники по очереди били потерпевшего ногами в голову. После избиения потерпевшего, двое ранее судимых мужчин, начали душить его по очереди своим поясом. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники накрыли его тело ветками и оставили место преступления.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
Как сообщал УНН, убийца милиционера получил пожизненное заключение в Харьковской области.