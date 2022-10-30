Тридцять людей загинули під час обвалення підвісного мосту в Індії

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"Ми можемо підтвердити, що 30 людей загинули, багато хто був врятований з річки, а деякі досі вважаються зниклими безвісти", - повідомив старший адміністратор державної лікарні, куди було доставлено постраждалих.

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За повідомленням місцевого телеканалу Zee News, у момент обвалення на мосту через річку Мачху в місті Морбі перебувало понад 400 людей.

230-метровий міст був збудований за часів британського правління у 19 столітті. Він був закритий на ремонт упродовж шести місяців і був знову відкритий для публіки минулого тижня.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді, який перебуває у своєму рідному штаті Гуджарат із триденним візитом, сказав, що доручив головному міністру штату терміново мобілізувати команди для рятувальної операції.