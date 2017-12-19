Три українки потрапили в топ-10 загального заліку Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За підсумками третього етапу Кубку світу з біатлону, який закінчився в Ансі (Франція), Україна в жіночому загальному заліку представлена найбільшою кількістю спортсменок в топ-10, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлону.
У порівнянні із другим етапом Юлія Джима втратила чотири рядки і наразі посідає 8-й щабель із 225 очками, пропустивши вперед себе Валентину Семеренко, яка увірвалася до десятки кращих – 7 сходинка (228).
Топ-10 замкнула Віта Семеренко (218), +5 позицій у порівнянні з минулим етапом. Далі у рейтингу розмістилася Анастасія Меркушина – 36-та (76), Олена Підгрушна – 40-ва (56) і Ірина Варвинець – 44 (49).
У чоловіків жоден представник України не займає місце в 40-ці найкращих. Найвище серед усіх знаходиться Дмитро Підручний – 44-й з 52 пунктами, потім йде Артем Прима – 50-й (35), Сергій Семенов – 59 (17), Руслан Ткаленко – 64-й (10).
Варто зазначити, що француз Мартен Фуркад (432) втримує 20-очкову перевагу від норвежця Йоханнеса Бьо і на 126 від Якова Фака (326). У жінок словачка Анастасія Кузьміна отримала жовтий біп лідера – 302 бали. Всього на 6 очок відстає француженка Жюстін Бреза, а фінка Макаряйнен на 21 пункт.
Додамо також, четвертий етап Кубку світу стартуватиме 4-го січня в Обергофі (Німеччина).
Як повідомляв УНН, біатлоністка Джима увійшла до топ-10 мас-старту етапу Кубку світу.