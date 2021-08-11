Три шляхи приватизації: Кабмін затвердив стратегію розвитку "ПриватБанку" до 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку акціонерного товариства "КБ "Приватбанк" до 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів України.
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"Сьогодні, 11 серпня 2021 року, Кабмін затвердив Стратегію розвитку акціонерного товариства "КБ "Приватбанк" до 2024 року. Передумовою оновлення Стратегії Приватбанку є необхідність подальшого розвитку потенціалу його профільної діяльності, вдосконалення операцій, а також підвищення інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.
Прийнята Урядом Стратегія розвитку Банку має такі ключові складові:
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- бізнес-модель: провідний банк у роздрібному сегменті ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі;
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- операційна модель: прогресивна з провідним рівнем ефективності та готовністю до зниження маржі;
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- фінансова стійкість: ефективна робота з портфелем непрацюючих активів, операційна ефективність та сталий рівень прибутковості Банку;
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- цільові показники банку до 2024 року: прогнозний чистий прибуток >30 млрд грн, дохідність на капітал >40% та співвідношення витрат до доходів.
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Таким чином, оновлення Стратегії Приватбанку вивільнить реальну цінність профільного бізнесу з максимізацією дивідендів та приватизаційного потенціалу, що передбачає:
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- створення сильного конкурентоспроможного банку;
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- забезпечення спроможності сплачувати дивіденди та фінансової стабільності;
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- перетворення банку на привабливий об'єкт інвестування.
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Стратегія відповідає очікуванням, визначеним у засадах стратегічного реформування державного банківського сектору (ЗСР) на період до 2024 року.
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив основні напрямки діяльності “Приват Банку” на 2020-2024 роки. Згідно з якими місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “ПриватБанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.