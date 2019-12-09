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Три овертайми: БК "Одеса" святкувала виграш у грі з "Київ-Баскетом"

Київ • УНН

 • 10024 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. БК "Київ-Баскет" програв вдома "Одесі" після третього овертайму поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Перша половина матчу не внесла ясності щодо найбільш вірогідного переможця. Одесити одразу намагалися ні в чому не поступатися господарям. За фактично рівної боротьби кияни на велику перерву здобули лише 5 очок переваги.

Продовження поєдинку також було рівним. Гості навіть виходили вперед на початку заключної чверті. Втім запасу в один бал їм вистачило зовсім ненадовго. Крутоус ефектним данком повернув своїй команді лідерство.

Кияни до останнього утримували перевагу, але Фрізон на останніх секундах зумів повернути шанси своїй команді, коли двома штрафними зрівняв рахунок — 76:76.

Далі командам знадобилося аж три овертайми, аби визначити переможця. Щоразу, коли до завершення залишалися якісь секунди, суперники самі собі погіршували становище хибними атаками та помилками.

Наприкінці двобою на перший план вийшли лідери команд, які на початку були дещо в затінку — Петров та Месі. Українця в підсумку дуже забракло господарям на останніх секундах третього овертайму, коли він залишив майданчик після п’ятого фолу.

Відтак одесити таки витиснули надважку перемогу 114:111, давши серйозне навантаження киянам перед виїздом до Нідерландів на матч Кубка Європи ФІБА проти “Зволле”.

Відзначимо, що в активі Мессі 34 очки, у Холовея — 16, у Фрізена — 15. У киян 26 балів здобув Шепард, 20 Петров, 16 Коренюк.
Додамо, “Одеса” з 5 виграшами йде 6-ю в чемпіонаті, кияни мають на одну звитягу більше — 5 сходинка.

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