Три автівки потрапили у сніговий замет на Кіровоградщині

Так, о 16:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автошляху Вільшанка-Добрянка автомобіль “MAN” потрапив у сніговий замет та не в змозі рухатись далі. Рятувальники 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Вільшанки надали допомогу по вилученню автівки із замету.

О 18:40 на автошляху Мар’ївка-Добровеличківка потрапив у кювет легковий автомобіль “ВАЗ-2106”. Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківки відбуксирували легковик на безпечну ділянку дороги.

А о 18:50 допомога знадобилась вантажному автомобілю “DAF” на автошляху Кривий Ріг-Новгородка, який рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новгородки відбуксирували на проїжджу частину автошляху.

Як повідомляв УНН, чотири вантажівки витягли із кювету рятувальники на Кіровоградщині.