Три автомобиля попали в снежный сугроб на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня спасатели в Кировоградской области трижды оказывали помощь автотранспорта на осложненных участках дороги. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в области, пишет УНН-Центр.
Так, в 16:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Малиновка-Добрянка автомобиль "MAN" попал в снежный сугроб и не в состоянии двигаться дальше. Спасатели 30-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Малиновки оказали помощь по извлечению автомобиля из заноса.
В 18:40 на автодороге Марьевка-Добровеличковка попал в кювет легковой автомобиль "ВАЗ-2106". Спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковки отбуксировали легковушку на безопасный участок дороги.
А в 18:50 помощь понадобилась грузовом автомобиля "DAF" на автодороге Кривой Рог-Новогрудок, который спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Новгородки отбуксировали на проезжую часть автодороги.
Как сообщал УНН, четыре грузовика вытащили из кювета спасатели на Кировоградщине.