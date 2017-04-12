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27 березня, 18:53 • 72578 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 96235 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114912 перегляди

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27 березня, 13:58 • 123513 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 173782 перегляди

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27 березня, 11:15 • 110247 перегляди

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27 березня, 08:19 • 134100 перегляди

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Трейлер третьої частини "Тора" став рекордсменом за переглядами серед фільмів Disney

Київ • УНН

 • 30358 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Трейлер фільму "Тор 3: Рагнарок" встановив новий рекорд за кількістю переглядів серед усіх фільмів Disney, передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Так, за першу добу трейлер подивилися 136 мільйонів разів.

Як відзначають у виданні, трейлер "Красуні і чудовиська" за першу добу подивилися 127,6 мільйонів разів, "Пробудження сили" - 112 мільйонів разів, а трейлер третьої частини "Першого месника" набрав 94 мільйони переглядів.

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Втім, трейлер не став найбільш популярним в історії. Трейлер екранізації роману Стівена Кінга "Воно" зібрав 197 мільйонів переглядів за першу добу, а трейлер восьмого "Форсажу" - 139 мільйонів.

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