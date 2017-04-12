Трейлер третьої частини "Тора" став рекордсменом за переглядами серед фільмів Disney

Так, за першу добу трейлер подивилися 136 мільйонів разів.

Як відзначають у виданні, трейлер "Красуні і чудовиська" за першу добу подивилися 127,6 мільйонів разів, "Пробудження сили" - 112 мільйонів разів, а трейлер третьої частини "Першого месника" набрав 94 мільйони переглядів.

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Втім, трейлер не став найбільш популярним в історії. Трейлер екранізації роману Стівена Кінга "Воно" зібрав 197 мільйонів переглядів за першу добу, а трейлер восьмого "Форсажу" - 139 мільйонів.