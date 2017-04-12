Трейлер третьей части "Тора" стал рекордсменом по просмотрам среди фильмов Disney
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Трейлер фильма "Тор 3: Рагнарок" установил новый рекорд по количеству просмотров среди всех фильмов Disney, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Так, за первые сутки трейлер посмотрели 136 млн раз.
Как отмечают в издании, трейлер "Красавицы и чудовища" за первые сутки посмотрели 127,6 млн раз, "Пробуждение силы" - 112 млн раз, а трейлер третьей части "Первого мстителя" набрал 94 млн просмотров.
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Впрочем, трейлер не стал самым популярным в истории. Трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Оно" собрал 197 млн просмотров за первые сутки, а трейлер восьмого "Форсажа" - 139 млн.