Трейлер третьей части "Тора" стал рекордсменом по просмотрам среди фильмов Disney

Так, за первые сутки трейлер посмотрели 136 млн раз.

Как отмечают в издании, трейлер "Красавицы и чудовища" за первые сутки посмотрели 127,6 млн раз, "Пробуждение силы" - 112 млн раз, а трейлер третьей части "Первого мстителя" набрал 94 млн просмотров.

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Впрочем, трейлер не стал самым популярным в истории. Трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Оно" собрал 197 млн просмотров за первые сутки, а трейлер восьмого "Форсажа" - 139 млн.