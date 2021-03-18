Треш із ковідом не зупиниться, поки ми його не зупинимо: відомий письменник розповів про своє щеплення

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“Щойно вакцинувався. Вакцина CoviShield, вона ж AstraZeneca від Оксфордського університету, залишки денних доз. Усе минуло швидко та безболісно. Навіть уколу не відчув. Поки що жодних побічних ефектів. Якщо щось проявлятиметься, описуватиму в коментарях, але в будь-якому випадку закликаю всіх, хто ще не зареєструвався, зареєструватися і, коли надійде черга, пройти вакцинацію... Треш із ковідом не зупиниться, поки ми його не зупинимо. Просто, бляха, затямте це”, — написав він.

Деталі

Макс Кідрук закликав ставати в чергу на вакцинування в додатку Дія і не боятися робити щеплення.

“І не бійтеся. Якщо ви не приймаєте імунодепресантів, вакцинація для вас цілковито безпечна. Не читайте псевдонаукової маячні про мРНК, важкі метали, людські ембріони. Не чекайте якоїсь „кращої“, „більш перевіреної“, „більш безпечної“ вакцини. Її не буде. Усі, що є — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, — достатньо ефективні та добре протестовані (за винятком „Спутніка“, певна річ). Тож щойно настане ваша черга, просто зробіть це. Вирвіть іще одну ланку з поки що нескінченного ланцюга розповсюдження інфекції”, — закликав письменник.

Побічні ефекти

У коментарях, як і обіцяв, Макс Кідрук описав свій стан на ранок після щеплення. Так, за його словами, вранці у нього були незначні прояви слабкості, про які попереджають лікарі.

“Доповідаю. Накрило, як і прогнозували, за дванадцять годин. Прокинувся о пів на п’яту ранку від легкого ознобу. Температуру міряти полінувався, випив пів літра води, вкрився ще однією ковдрою й заснув. На ранок усе минуло. Лишилася легка слабкість (хоча може бути, що то я сам себе накручую)”, — написав Кідрук.

Нагадаємо

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам.

Довідка

Макс Кідрук — український письменник у жанрі наукової фантастики, мандрівник, колумніст. Серед відомих романів-трилерів: “Зазирни у мої сни”, “Не озирайся і мовчи”, “Жорстоке небо”, “Твердиня”, “Бот”, а також низки тревелогів.