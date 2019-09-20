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Тренер “Мальме” розповів про штурм зі сторони “Динамо” у грі Ліги Європи

Тренер “Мальме” розповів про штурм зі сторони “Динамо” у грі Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Головний тренер “Мальме” Уве Реслер прокоментував матч своєї команди проти “Динамо” на “Олімпійському” в рамках групової стадії Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Наставник гостей відзначив гарний рівень захисту підопічних у першій половині та заявив стосовно штурму “біло-синіх” у другій половині.

“Ми розчаровані результатом, але не нашою грою. Ми добре захищалися під час першого тайму, але у другому потрапили під справжній штурм. Безумовно, індивідуальний клас динамівців вище. Так сталося, що ми пропустили гол на контратаці, після того як пішли вперед. Нам не вистачило класу аби відігратися після пропущеного м’яча”, — наголосив Реслер.

В цілому Веслер виразив задоволення виступом власного колективу.

“Мої гравці повністю виконали установку, особливо це стосується пресингу та гри у середині поля. Також ми добре вривалися у вільні зони. Але ми розуміли, що у такому темпі не зможемо грати весь матч, оскільки нам протистояв дуже сильний суперник. Але в цілому я задоволений тим, як грала моя команда”, — підсумував коуч.

Нагадаємо, що тільки завдяки голу на 84 хвилині “динамівці” вирвали три очки у протистоянні зі шведами.

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