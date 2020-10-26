Тренер “Інтера” назвав сильну сторону “Шахтаря”

“Ми дивилися кілька матчів „Шахтаря“ в чемпіонаті України, в тому числі останній. Ми знаємо, що „Шахтар“ займає гідне місце в європейському футболі. Сильна сторона цього клубу — вони постійно знаходять класних гравців. Раніше їм вдалося розкрити Фернандіньо, Вілліана, Мхітаряна, Срну. Зараз у складі „Шахтаря“ також є багато індивідуально сильних футболістів. Ми поважаємо цього суперника, але постараємося проявити свої сильні сторони”, — підкреслив фахівець.

Також коуч пригадав перемогу 5:0 над “гірниками” у грі півфіналу Ліги Європи попереднього розіграшу.

“У порівнянні з минулим роком ми стали значно досвідченішими. Нам потрібно йти в тому ж напрямку, не переставати вдосконалюватися і рухатися вперед. Іноді не все виходить. Але найголовніше — не зупинятися. Ми ставимося з повагою до всіх суперників, але в той же час орієнтуємося на свою гру”, — підсумував наставник.

Додамо, що матч “Шахтар” — “Інтер” пройде 27 жовтня о 19:55.