Тренер "Интера" назвал сильную сторону "Шахтера"

“Мы смотрели несколько матчей „Шахтера“ в чемпионате Украины, в том числе последний. Мы знаем, что „Шахтер“ занимает достойное место в европейском футболе. Сильная сторона этого клуба — они постоянно находят классных игроков. Ранее им удалось раскрыть Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срна. Сейчас в составе „Шахтера“ также есть много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем этого соперника, но постараемся проявить свои сильные стороны”, — подчеркнул специалист.

Также коуч вспомнил победу 5:0 над “горняками” в игре полуфинала Лиги Европы предыдущего розыгрыша.

“По сравнению с прошлым годом мы стали значительно опытнее. Нам нужно идти в том же направлении, не переставать совершенствоваться и двигаться вперед. Иногда не все получается. Но самое главное — не останавливаться. Мы относимся с уважением ко всем соперникам, но в то же время ориентируемся на свою игру”, — подытожил наставник.

Добавим, что матч “Шахтер” — “Интер” пройдет 27 октября в 19:55.