Транспорт Києва зможе перевозити більше пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З 26 березня наземний громадський транспорт Києва зможе перевозити більше пасажирів. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Київпастрансу.
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Інформують, що громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення запровадила своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко раніше попереджав, якщо не будуть виконуватися встановлені обмеження в громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати жорсткішим. Не виключено, що міській владі та уряду доведеться ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.