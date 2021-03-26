Транспорт Києва зможе перевозити більше пасажирів

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Інформують, що громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення запровадила своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко раніше попереджав, якщо не будуть виконуватися встановлені обмеження в громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати жорсткішим. Не виключено, що міській владі та уряду доведеться ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.