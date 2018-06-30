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Трампа розіграв пранкер

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Американський комік Джон Мелендес розіграв президента США Дональда Трампа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Мелендесу вдалося зателефонувати на борт президентського літака Air Force One (Борт №1). Він представився помічником сенатора, а потім сенатором Бобом Менендесом, розмовляв із зятем президента Джаредом Кушнером, а потім йому перетелефонував сам Дональд Трамп.

Комік, відомий за сценічним ім'ям "Джон, що заїкається", записав свою розмову з Трампом та завантажив її на свій подкаст.

Представник Білого дому так прокоментував ситуацію: "Іноді канали (президента - ред.) відкриті занадто широко, і такі помилки, як ця, бувають".

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Боб Менендес, яким представився комік, є сенатором-демократом з Нью-Джерсі та давнім прихильником міграційної реформи. На аудіозаписі голос, який начебто належить Дональду Трампу, вітає сенатора з виправданням у справі про хабарництво в минулому році. Раніше сенатора Менендеса звинувачували в отриманні подарунків від лікаря-окуліста з Флориди в обмін на політичний вплив.

Голос, який начебто належить Дональду Трампу, також повідомив, що призначить нового суддю Верховного суду США за 10-14 днів.

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Американські ЗМІ повідомляють, що працівники офісу сенатора Менендеса були спантеличені, коли Білий дім звернувся до них з проханням підтвердити факт розмови з президентом Трампом.

Комік, якому вдалося зателефонувати президенту, зазначив, що його план розіграти Дональда Трампа міг легко провалитися, але цього не сталося.

"Все, про що вони мали запитати мене - це до якої партії належить сенатор Менендес, і який штат він представляє, і я б не знав. Але вони не запитали мене про це", - розповів пранкер.

Нагадаємо, російський пранкер зателефонував спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру від імені серкетаря РНБО Олександра Турчинова.

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