Трампа разыграл пранкер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Американский комик Джон Мелендес разыграл президента США Дональда Трампа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Мелендесу удалось позвонить на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1). Он представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, а потом ему перезвонил сам Дональд Трамп.
Комик, известный по сценическим именем "Джон, который заикается", записал свой разговор с Трампом и загрузил его на свой подкаст.
Представитель Белого дома так прокомментировал ситуацию: "Иногда каналы (президента - ред.) открыты слишком широко, и такие ошибки, как эта, бывают".
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Менендес, которым представился комик, является сенатором-демократом из Нью-Джерси и давним сторонником миграционной реформы. На аудиозаписи голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, поздравляет сенатора с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году. Ранее сенатора Менендеса обвиняли в получении подарков от врача-окулиста из Флориды в обмен на политическое влияние.
Голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, также сообщил, что назначит нового судью Верховного суда США за 10-14 дней.
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Американские СМИ сообщают, что сотрудники офиса сенатора Менендеса были озадачены, когда Белый дом обратился к ним с просьбой подтвердить факт разговора с президентом Трампом.
Комик, которому удалось позвонить президенту, отметил, что его план разыграть Дональда Трампа мог легко провалиться, но этого не произошло.
"Все, о чем они должны были спросить меня - это к какой партии принадлежит сенатор Менендес, и какой штат он представляет, и я бы не знал. Но они не спросили меня об этом", - рассказал пранкер.
Напомним, российский пранкер позвонил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру от имени серкетаря СНБО Александра Турчинова.