Трамп засумнівався у необхідності захищати Німеччину від Росії

“Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми повинні захищати Німеччину від Росії? Що це взагалі таке?”, — написав американський лідер на своїй сторінці в Twitter, коментуючи рішення про виведення частини військового контингенту США з ФРН.

При цьому він знову дорікнув Берлін в тому, що ФРН витрачає, на його погляд, недостатньо коштів на підтримку колективної оборони НАТО. “Крім цього, Німеччина погано виконує свої зобов’язання щодо 2-процентних внесків для НАТО. Тому ми виводимо частина військ з Німеччини!”, — додав президент США.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив в середу про виведення з ФРН 11,9 тис. американських військовослужбовців: 6,4 тис. відправляться на батьківщину, близько 5,6 тис. будуть передислоковані в Італію та Бельгію. Залишаться в ФРН при цьому максимум 25 тис. військових.