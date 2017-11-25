Трамп закликав американців закупитися в місцевих магазинах

"Щасливого всім суботнього дня малого бізнесу! Відмінний день, щоб підтримати вашу громаду і творців робочих місць в Америці, сходивши до місцевого магазину", - зазначив президент США.

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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп помилував свою першу індичку. На церемонії також були присутні перша леді США Меланія Трамп і молодший син Трампа Беррон. Відзначається, що вага "Головної індички 2017 року" на ім'я Барабанна паличка становить близько 16 кілограмів.