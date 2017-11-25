Трамп призвал американцев закупиться в местных магазинах

"Счастливого всем субботнего дня малого бизнеса! Отличный день, чтобы поддержать вашу общину и создателей рабочих мест в Америке, сходив в местный магазин", - отметил президент США.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку . На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес "Главной индейки 2017 года" на имя Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.