Трамп призвал американцев закупиться в местных магазинах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в поздравлении по случаю субботнего дня малого бизнеса призвал жителей Штатов сходить в магазины по соседству. Об этом американский лидер написал в своем Тwitter , передает УНН.
"Счастливого всем субботнего дня малого бизнеса! Отличный день, чтобы поддержать вашу общину и создателей рабочих мест в Америке, сходив в местный магазин", - отметил президент США.
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Напомним, Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку . На церемонии также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес "Главной индейки 2017 года" на имя Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.