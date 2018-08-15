Трамп визнав неконституційними деякі положення оборонного бюджету по РФ, зокрема і щодо окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає деякі положення підписаного ним у понеділок оборонного бюджету на 2019 фінансовий рік такими, що викликають занепокоєння з точки зору відповідності конституції країни. Як наголошується в поширеній главою держави заяві, мова йде в тому числі про декілька ключових положень нормативно-правового акта, пов’язаних з політикою по відношенню до Росії, повідомляє УНН.
Одразу ж після публікації заяви, у якій згадана РФ — російські федеральні агентства звернулися за коментарем, але не отримали жодної відповіді на даний момент.
Серед усього зазначеного мова також йде про пункт 1241, який передбачає заборону на використання бюджетних коштів на що-небудь, пов’язане з визнанням Криму “суб’єктом Російської Федерації”. Трамп охарактеризував в тому числі цей пункт, як той, що “диктує позицію Сполучених Штатів на зовнішньополітичній арені і в військовій взаємодії” з іншими країнами. Таку ж позицію Трамп виклав стосовно пункту, що стосується статусу Тайваню.
Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ.