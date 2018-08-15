Трамп признал неконституционными некоторые положения оборонного бюджета по РФ, в том числе и по оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает некоторые положения подписанного им в понедельник оборонного бюджета на 2019 финансовый год вызывающими обеспокоенность с точки зрения соответствия конституции страны. Как отмечается в распространенном главой государства заявлении, речь идет в том числе о нескольких ключевых положениях нормативно-правового акта, связанных с политикой по отношению к России, сообщает УНН.
Сразу же после публикации заявления, в котором упомянута РФ — российские федеральные агентства обратились за комментарием, но не получили никакого ответа на данный момент.
Среди всего отмеченного речь также идет о пункте 1241, который предполагает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма “субъектом Российской Федерации”. Трамп охарактеризовал в том числе этот пункт, как “диктующий позицию Соединенных Штатов на внешнеполитической арене и в военном взаимодействии” с другими странами. Такую же позицию Трамп изложил применительно к пункту, касающемуся статуса Тайваня.
Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.