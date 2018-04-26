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Трамп підтвердив ночівлю в Москві у 2013 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає багато в чому недостовірними мемуари екс-глави ФБР Джеймса Комі, який написав, що мільярдер не ночував у Москві, коли приїжджав у російську столицю на конкурс “Міс Всесвіт”. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує УНН.

Трамп підтвердив ночівлю в Москві у 2013 році

“Він каже, що я там не ночував. Звичайно, я ночував. Я був там дуже короткий час, але, звичайно, я був там”, — зазначив Трамп. Президент США назвав мемуари Комі недостовірно написаними. “Він додав туди багато липових речей”, — зауважив Трамп.

Раніше екс-глава ФРБ опублікував свої мемуари. У них він, зокрема, дає невтішні характеристики Трампу і розголошує подробиці своїх бесід з американським лідером. Комі написав, що Трамп двічі говорив йому, що не ночував у Москві під час проведення конкурсу “Міс Всесвіт” в 2013 році.

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У січні 2017 року новинна інтернет медіа-компанія Buzzfeed опублікувала досьє на Дональда Трампа, зібране колишнім співробітником британських спецслужб Крістофером Стилом. У ньому стверджувалося, що Трамп провів ніч з повіями в московському готелі “Рітц-Карлтон”. Це подавалося як свідчення наявності компромату на президента США у російських спецслужб. Трамп всі звинувачення відкинув, а доповідь назвав фальшивкою.

Слід зазначити, що екс-глава Федерального бюро розслідувань США також не виключив, що у Кремля є компромат на діючого американського президента Дональда Трампа. У березні 2017 року Комі, який займав тоді пост директора ФБР, представив у конгресі свої показання про поїздку Трампа до Москви. Як він зазначив, у одній з розмов із ним Трамп заявив, що “не мав нічого спільного з Росією, ніколи не був пов’язаний з повіями і завжди вважав, що його прослуховують, коли він у Росії”.

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