Трамп підтвердив ночівлю в Москві у 2013 році

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає багато в чому недостовірними мемуари екс-глави ФБР Джеймса Комі, який написав, що мільярдер не ночував у Москві, коли приїжджав у російську столицю на конкурс “Міс Всесвіт”. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує УНН.