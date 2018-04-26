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Трамп подтвердил ночевку в Москве в 2013 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает во многом недостоверными мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми, который написал, что миллиардер не ночевал в Москве, когда приезжал в российскую столицу на конкурс “Мисс Вселенная”. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Трамп подтвердил ночевку в Москве в 2013 году

“Он говорит, что я там не ночевал. Конечно, я ночевал. Я был там очень короткое время, но, конечно, я был там”, — отметил Трамп. Президент США назвал мемуары Коми недостоверно написанными. “Он добавил туда много липовых вещей”, — отметил Трамп.

Ранее экс-глава ФРБ опубликовал свои мемуары. В них он, в частности, дает нелестные характеристики Трампу и разглашает подробности своих бесед с американским лидером. Коми написал, что Трамп дважды говорил ему, что не ночевал в Москве во время проведения конкурса “Мисс Вселенная” в 2013 году.

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В январе 2017 новостная интернет медиа-компания Buzzfeed опубликовала досье на Дональда Трампа, собранное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. В нём утверждалось, что Трамп провел ночь с проститутками в московском отеле “Ритц-Карлтон”. Это подавалось как свидетельство наличия компромата на президента США в российских спецслужб. Трамп все обвинения отверг, а доклад назвал фальшивкой.

Следует отметить, что экс-глава Федерального бюро расследований США также не исключил, что у Кремля есть компромат на действующего американского президента Дональда Трампа. В марте 2017 Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, представил в конгрессе свои показания о поездке Трампа в Москву. Как он отметил, в одной из бесед с ним Трамп заявил, что “не имел ничего общего с Россией, никогда не был связан с проститутками и всегда считал, что его прослушивают, когда он в России”.

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