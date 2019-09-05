Трамп допускає зустріч із президентом Ірану на Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухані на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Трамп заявив під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
При цьому американський лідер зазначив, що в зустрічі зацікавлений насамперед Іран.
"Звичайно, все можливо. Вони б хотіли мати можливість вирішити свої проблеми. У них є величезна проблема. Їх фінансово знищують", - додав Трамп.
Президент США додав, що Іран володіє величезним потенціалом у сфері економіки, і припустив, що він не захоче втратити його, посилюючи напруженість у відносинах між державами.
"Не можу собі уявити, що в них є бажання пройти через те, через що їм доведеться, якщо вони захочуть піти важким шляхом", - заявив Трамп.
Він також зазначив, що США не потребують посередників для ведення справ з іншими країнами, натякаючи на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.
"Ми можемо співпрацювати безпосередньо, якщо захочемо. Але інші держави пропонують допомогу. Вони хочуть бачити, що ситуація нормалізується", - сказав Трамп.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти космічного агентства Ірану і двох пов’язаних з ним дослідних інститутів.