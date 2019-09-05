Трамп допускає зустріч із президентом Ірану на Генасамблеї ООН

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухані на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Трамп заявив під час брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на The Hill.