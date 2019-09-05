Трамп допускает встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Об этом Трамп заявил во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
При этом американский лидер отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран.
"Конечно, все возможно. Они бы хотели иметь возможность решить свои проблемы. У них есть огромная проблема. Их финансово уничтожают", - добавил Трамп.
Президент США добавил, что Иран обладает огромным потенциалом в сфере экономики, и предположил, что он не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами.
"Не могу себе представить, что у них есть желание пройти через то, через что им придется, если они захотят пойти трудным путем", - заявил Трамп.
Он также отметил, что США не нуждаются посредников для ведения дел с другими странами, намекая на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы можем сотрудничать непосредственно, если захотим. Но другие государства предлагают помощь. Они хотят видеть, что ситуация нормализуется", - сказал Трамп.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против космического агентства Ирана и двух связанных с ним исследовательских институтов.