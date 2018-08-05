Трамп: багато держав втручаються в справи США

«Це дуже багато людей. Ми повинні зупинити це. Ми повинні припинити втручання і не дати усім напасти на нас», - сказав американський президент зазначивши, що серед тих, хто втручається в справи США - Росія, Китай і, можливо, Північна Корея. За словами Трампа, зі зростанням економіки США обсяги втручання будуть тільки рости.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у черговий раз назвав Світову організацію торгівлі “загальним лихом” і розкритикував своїх попередників. З таким твердженням американський лідер виступив перед своїми прихильниками у штаті Огайо.