Трамп: многие государства вмешиваются в дела США

“Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас”, — сказал американский президент отметив, что среди тех, кто вмешивается в дела США — Россия, Китай и, возможно, Северная Корея. По словам Трампа, с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал Всемирную торговую организацию “общим бедствием” и раскритиковал своих предшественников. С таким утверждением американский лидер выступил перед своими сторонниками в штате Огайо.