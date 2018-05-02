Трагедія 2 травня в Одесі: у пам'ять про загиблих в небо запустили чорні повітряні кульки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в Одесі на честь загиблих у Будинку профспілок запустили 48 чорних повітряних кульок. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, 48 чорних кульок символізують кількість загиблих 2 травня 2014 року.
Крім того, правоохоронці створили живий коридор між радикалами та "куліковцями", аби не допустити провокацій. Втім, словесні перепалки все ж були, однак співробітникам поліції вдалося заспокоїти сторони конфлікту.
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Нагадаємо, у МВС повідомили, що на Куликовому полі в Одесі сьогодні без пригод.