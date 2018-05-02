Трагедия 2 мая в Одессе: в память о погибших в небо запустили черные воздушные шары

Так, 48 черных шаров символизируют количество погибших 2 мая 2014 года.

Кроме того, правоохранители создали живой коридор между радикалами и "куликовцямы", чтобы не допустить провокаций. Однако словесные перепалки все же были, но сотрудникам полиции удалось успокоить стороны конфликта.

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Напомним, в МВД сообщили, что на Куликовом поле в Одессе сегодня без происшествий.