Трагедия 2 мая в Одессе: в память о погибших в небо запустили черные воздушные шары
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня в Одессе в честь погибших в Доме профсоюзов запустили 48 черных воздушных шаров. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Так, 48 черных шаров символизируют количество погибших 2 мая 2014 года.
Кроме того, правоохранители создали живой коридор между радикалами и "куликовцямы", чтобы не допустить провокаций. Однако словесные перепалки все же были, но сотрудникам полиции удалось успокоить стороны конфликта.
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Напомним, в МВД сообщили, что на Куликовом поле в Одессе сегодня без происшествий.