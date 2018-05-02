Товарообіг між Україною і США виріс до 5 мільярдів доларів

КИЇВ. 2 травня. УНН. Товарообіг між Україною і США за 2017 рік виріс на третину і становив 5 млрд дол. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом, передає УНН з посиланням на Twitter голови уряду.