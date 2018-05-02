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Товарооборот между Украиной и США вырос до 5 миллиардов долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Товарооборот между Украиной и США за 2017 год вырос на треть и составил 5 млрд долл. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчеллом, передает УНН со ссылкой на Twitter главы правительства.

Товарооборот между Украиной и США вырос до 5 миллиардов долларов

"Украина была и является сильным партнером США в регионе. Наш товарооборот только за последний год вырос на треть - до почти 5 миллиардов долларов. И этот показатель может увеличиваться", - написал он.

Во вторник, 2 мая, в Киеве состоялась вторая за последние месяцы встреча Премьер-министра и помощника госсекретаря.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом, противодействие российской агрессии - в том числе на международной арене, а также вопросы взаимной торговли, прежде всего в контексте ограничений на импорт металлопродукции в США.

Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл порекомендовал Украине продемонстрировать серьезные намерения относительно сотрудничества с МВФ.

Как сообщалось 2 мая ожидается встреча помощника госсекретаря США Уэсс Митчелла с Президентом Украины Петром Порошенко.

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