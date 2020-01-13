Торік в Україні надали 2322 відмови на ввезення книг з території держави-агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2019 році Держкомтелерадіо видав 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та надав 2322 відмови у видачі дозволів на ввезення зазначеної видавничої продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.
Так, відповідно до Закону України "Про видавничу справу" Держкомтелерадіо протягом 2019 року вживав заходи щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.
"Загалом у 2019 році Держкомтелерадіо видав 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та надав 2322 відмови у видачі дозволів на ввезення зазначеної видавничої продукції", - йдеться у повідомленні.
Так, у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 151 відмову у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора майже 1 мільйона примірників видань антиукраїнського змісту. Ще 2171 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.
Зазначається, що до переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини внесено 211 найменувань друкованої продукції.
Також, повідомляється, що у 2019 році склали 21 протокол про накладення адміністративно-господарських штрафів, а незаконно ввезену продукцію вилучили з обігу.
"Загальна сума нарахованих штрафних санкцій за цей період склала 876 330 грн", - повідомили у відомстві.
У Держкомтелерадіо нагадали, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року №82/2019, ухвалено, зокрема, застосування санкції до юридичних осіб держави-агресора, що випускають та розповсюджують друковану продукцію антиукраїнського змісту. До санкційних списків, за пропозицією Держкомтелерадіо, включено 12 юридичних осіб Російської Федерації (дев’ять видавництв та три власники веб-сайтів), що регулярно поширюють видавничу продукцію, зміст якої спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо своїм наказом від 25 березня 2019 року №159 призупинив на строк застосування санкцій (три роки) видачу cуб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 раніше виданих дозволів.
Нагадаємо, що Україна з 2017 року відмовила у ввезенні близько 1 млн книг з Росії.