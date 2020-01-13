Торік в Україні надали 2322 відмови на ввезення книг з території держави-агресора

Так, відповідно до Закону України "Про видавничу справу" Держкомтелерадіо протягом 2019 року вживав заходи щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

"Загалом у 2019 році Держкомтелерадіо видав 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та надав 2322 відмови у видачі дозволів на ввезення зазначеної видавничої продукції", - йдеться у повідомленні.

Так, у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 151 відмову у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора майже 1 мільйона примірників видань антиукраїнського змісту. Ще 2171 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Зазначається, що до переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини внесено 211 найменувань друкованої продукції.

Також, повідомляється, що у 2019 році склали 21 протокол про накладення адміністративно-господарських штрафів, а незаконно ввезену продукцію вилучили з обігу.

"Загальна сума нарахованих штрафних санкцій за цей період склала 876 330 грн", - повідомили у відомстві.

У Держкомтелерадіо нагадали, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року №82/2019, ухвалено, зокрема, застосування санкції до юридичних осіб держави-агресора, що випускають та розповсюджують друковану продукцію антиукраїнського змісту. До санкційних списків, за пропозицією Держкомтелерадіо, включено 12 юридичних осіб Російської Федерації (дев’ять видавництв та три власники веб-сайтів), що регулярно поширюють видавничу продукцію, зміст якої спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо своїм наказом від 25 березня 2019 року №159 призупинив на строк застосування санкцій (три роки) видачу cуб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 раніше виданих дозволів.

Нагадаємо, що Україна з 2017 року відмовила у ввезенні близько 1 млн книг з Росії.