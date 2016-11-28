Торгівельними санкціями ми допомагаємо Росії – Л.Кучма

“...Я наголошу, що зараз все залежить від однієї сторони — від Президента Росії Володимира Путіна. Ми маємо шукати механізм, який здатен вплинути на російську сторону. Вочевидь, торгівельні санкції Росія переживе. Більше того, цими санкціями ми допомагаємо Російській Федерації. Сировинним придатком Росії бути не можна, тому зараз вона зосередила свою увагу на високих технологіях тощо. Так, Росія несе втрати через торгівельні санкції, але у результаті все одно отримує більше “плюсів”, ніж “мінусів”, — зазначив Л. Кучма.

На запитання щодо не економічних важелів вплив на російську сторону та участь у цьому зарубіжних партнерів України Леонід Кучма зауважив: “Безумовно, „один на один“ Україна проти Росії встояти не зможе. Потрібна реальна воля країн, які намагаються вплинути на вирішення ситуації на Донбасі. Якщо повною мірою не підключаться до цієї справи Сполучені Штати, якщо питання України відійде на другий план на фоні інших локальних проблем, ми залишатимемося у такому стані й далі, а головне, ми рухатимемося не вгору, а вниз...”.

Леонід Кучма наголосив, що, на жаль, не бачить однозначної позиції української сторони, зокрема політичної еліти, у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі.

“...Має бути позиція, від якої не можна відходити. На превеликий жаль, такої позиції у нас немає. Хоча позиція Президента, наприклад, є досить зрозумілою. Але відповідне рішення має прийняти уся політична еліта. Ми чуємо купу критики щодо „мінського формату“, однак ніхто не береться зробити краще”, — додав Л. Кучма.