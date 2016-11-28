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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Торговыми санкциями мы помогаем России - Л.Кучма

Киев • УНН

 • 13962 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005) считает, что единственной стороной, которая реально может повлиять на ситуацию на Донбассе, является непосредственно Президент России Владимир Путин. В то же время торгово-экономические санкции против России в определенной степени сыграли на ее же пользу. Такие тезисы Л.Кучма сегодня, 28 ноября, озвучил во время однодневного визита в Закарпатскую область, передает корреспондент УНН.

Торговыми санкциями мы помогаем России - Л.Кучма

"...Я подчеркну, что сейчас все зависит от одной стороны - от Президента России Владимира Путина. Мы должны искать механизм, который способен повлиять на российскую сторону. Очевидно, торговые санкции Россия переживет. Более того, этими санкциями мы помогаем Российской Федерации. Сырьевым придатком России быть нельзя, поэтому сейчас она сосредоточила свое внимание на высоких технологиях и тому подобное. Так, Россия несет потери из-за торговых санкций, но в итоге все равно получает больше "плюсов", чем "минусов", - отметил Л.Кучма.

На вопрос относительно не экономических рычагов влияния на российскую сторону и участие в этом зарубежных партнеров Украины Леонид Кучма отметил: "Безусловно, "один на один" Украина против России устоять не сможет. Нужна реальная воля стран, которые пытаются повлиять на решение ситуации на Донбассе. Если в полной мере не подключать к этому делу Соединенные Штаты, если вопрос Украины отойдет на второй план на фоне других локальных проблем, мы будем оставаться в таком состоянии и дальше, а главное, мы будем двигаться не вверх, а вниз...".

Леонид Кучма подчеркнул, что, к сожалению, не видит однозначной позиции украинской стороны, в частности политической элиты, в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

"...Должна быть позиция, от которой нельзя отходить. К большому сожалению, такой позиции у нас нет. Хотя позиция Президента, например, достаточно понятная. Но соответствующее решение должна принять вся политическая элита. Мы слышим кучу критики относительно "минского формата", однако никто не берется сделать лучше", - добавил Л.Кучма.

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