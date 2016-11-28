Торф'яну пожежу загасили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рятувальники ліквідували загорання покладів торфу на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.
Так, 26 листопада о 08:00 до рятувальників міста Ірпінь надійшло повідомлення про загорання торфу по вулиці 10-та Лінія. На місце виклику було направлено 2-а відділення чергового караулу 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь в кількості 10-ти чоловік особового складу. Загорання було повністю ліквідовано о 17:10 на площі 0,5 га.
Причини загорання встановлюються.