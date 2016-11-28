Торфяной пожар потушили в Киевской области

Так, 26 ноября в 08:00 к спасателям города Ирпень поступило сообщение о возгорании торфа по улице 10-я Линия. На место вызова было направлено второе отделение дежурного караула 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень в количестве 10-ти человек личного состава. Возгорание было полностью ликвидировано в 17:10 на площади 0,5 га.

Причины возгорания устанавливаются.