ТОП-10 химерних істот, яких викинуло на берег у 2022 році

Білий горбатий кит

Місцевий житель Австралії на одному із прихованих пляжів у штаті Вікторія виявив труп горбатого кита завдовжки 10 метрів. Тіло цієї морської тварини було чисто білим і більше нагадувало мармурову статую, ніж мертвого кита.

Горбатий кит завдовжки 10 метрів

Незважаючи на надзвичайно рідкісне забарвлення молодої самки, експерти не вважають, що мертвий горбань (Megaptera novaeangliae) страждав на альбінізм — генетичне захворювання, при якому у тварин припиняється вироблення шкірного пігменту, оскільки на його тілі були ділянки темної шкіри.

Вчені зробили висновок, що ця самка кита страждала на інше генетичне захворювання, яке називається лейкізм. Воно схоже на альбінізм і, коли тварина має таку хворобу, вона не втрачає весь колір шкіри, а з’являються окремі темні плями.

Експерти також припустили, що, можливо, більша частина зовнішньої шкіри кита відвалилася під час розкладання на поверхні океану і під нею виявилася світліша частина шкіри.

Напівз’їдений гігантський кальмар

Одна з найбільш невловимих і вражаючих істот морських глибин — гігантський кальмар (Architeuthis dux) — вразив групу туристів, адже його з напівз’їденими щупальцями прибило до берега на пляжі в Новій Зеландії.

Гігантський кальмар

Вчені вважають, що щупальця кальмара постраждали не внаслідок сутички з іншим мешканцем океану на глибині, а їх обгризли тварини-падальники вже ближче до поверхні води. Викинуті на берег гігантські кальмари зустрічаються вкрай рідко, але в цьому регіоні Нової Зеландії за останні 30 років на берег викинуло щонайменше шість таких головоногих молюсків.

Шлунок кита

На одному з пляжів графства Корнуолл, (Велика Британія), мешканка Хелен Марлоу, виявила щось “інопланетне”. Це виявилося купою китових кишок разом зі шлунком. Грудка, вкрита водоростями, виявилася єдиною цілою без помітних розривів і не видавала різких запахів гниття.

Шлунок кита на пляжі

Прибувши на місце, вчені одразу ідентифікували цю “інопланетну грудку”, як шлунок кита з кишками. Наразі відомо, що це був великий кит, але який саме неясно. Експерти припускають, що це можуть бути рештки горбатого кита, кашалота або ж гренландського кита, які були ласощами для тварин-падальників в океані.

Сотні крихітних пінгвінів

Понад 500 крихітних пінгвінів таємниче викинуло на берег у Новій Зеландії. Цей вид називається малі пінгвіни (Eudyptula minor) і вони досягають росту в 30-40 см. Вчені не відразу зрозуміли, що могло вбити цих птахів, але вони помітили, що більшість загиблих пінгвінів мали недостатню вагу.

Крихітний пінгвін, якого винесло на пляж

Загалом найімовірнішою причиною вчені назвали підвищення температури поверхні океану, спричинене зміною клімату. Це змусило здобич птахів піти у глибші та холодніші води, де пінгвіни більше не могли дістатися до них. Зрештою вони втратили майже весь свій жир і померли або з голоду, або від переохолодження, кажуть дослідники.

Викидень акули

На берег на півдні Англії викинуло труп дитинчати акули, яке, як вирішили дослідники, було викиднем. Вона належить до виду звичайних акул-лисиць і була в довжину приблизно 90 см, що трохи менше середньої довжини тіла новонародженої акули цього виду. Експерти зазначили, що це була народжена самка. Але це був не просто викидень, а цієї дитини мати-акула позбулася внаслідок “аборту”.

Мертва акула на британському пляжі

Зазвичай, мимовільне переривання вагітності в акул може бути спричинене стресом і зустрічається частіше, ніж вважали дослідники раніше. На думку експертів, мати-акулу могли спіймати рибалки й вона позбулася дитинчати. Прості акули-лисиці досить поширені у водах Великої Британії, але зустрічаються рідко, тому що вони живуть глибоко під водою. Дорослі особини можуть вирости до 6 метрів завдовжки.

Загадковий дзьобатий кит

Цього кита викинуло на пляж Каліфорнії, (США). На ньому були помічені незвичайні рани на морді й подряпини по всьому тілу. Довжина цього схожого на дельфіна кита становила майже 5 метрів.

Вчені зазначають, що на планеті мешкають приблизно два десятки видів дзьобатих китів, але лише кілька з них належним чином вивчені.

Кит, якого викинуло на пляж Каліфорнії

Поки невідомо, до якого саме виду належала ця тварина. Щодо травм, помічених на трупі, то найімовірніше їх кит отримав під час зіткнення з кораблем або великим човном.

Тисячі незвичайних медуз

Тисячі кулястих медуз, які так і називаються — медузи-гарматне ядро (Stomolophus meleagris) викинуло на берег у штаті Північна Кароліна, (США). Ці медузи схожі на гарматні ядра як формою, так і за розміром, в середньому важать близько 450 грамів і мають діаметр близько 24 см.

Медузи, які схожі на гарматні ядра

Зазначимо, що цей вид є одним з найпоширеніших видів медуз в цьому регіоні США.

Кальмар з масштабними очима

Цього гігантського кальмара з очима діаметром 30 см викинуло на берег у ПАР. Довжина головоногого молюска складала понад 4 метри. Дослідники точно не знають, як саме загинув цей кальмар, але, ймовірно, він застряг на мілководді в пошуках їжі.

Гігантський кальмар з великими очима

Додамо, що це був уже другий труп гігантського кальмара у цьому регіоні, який також викинуло цього року на берег. Той кальмар був завдовжки 3,5 метри. Загалом, поки не ясно, чи є зв’язок між загибеллю цих двох морських істот.

100-річна гренландська акула

Надрідкісній акулі, яка викинулася на британський пляж, могло бути щонайменше 100 років. Її виявили біля узбережжя Англії. Довжина становила 4 метри, а важила майже 300 кг. Гренландські акули мешкають у Північному Льодовитому океані, а також на сірці Атлантичного океану і вважаються одними з найбільших у світі. Вони можуть прожити до 270 років.

Рідкісна гренландська акула, яку виявили на узбережжі Англії

Зазначимо, що ці акули не стають повністю дорослими, доки їм не виповниться 150 років. Вчені дійшли висновку після дослідження трупа акули, що їй було приблизно 100 років. Дослідники виявили причину загибелі цієї акули: у неї виявили запалення захисних оболонок, що покривають головний і спинний мозок і це, ймовірно, її і вбило.

Найважча кісткова риба на Землі

Гігантську мертву рибу-місяць знайшли на Азорських островах. Виявилося, що ця риба є найважчою кістковою рибою з будь-коли зареєстрованих на Землі. Її труп не викинуло на берег, його виявили на поверхні океану.

Туша риби-місяця

Ширина цієї риби становила 3,6 метра, а довжина — 3,5 м. Щодо ваги вчені сказали, що риба — майже 3 тонни. Попередній рекорд належав такій же рибі, яку виловили в Японії у 1996 році, і вона важила 2,3 тонни.