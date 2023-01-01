ТОП-10 причудливых существ, которых выбросило на берег в 2022 году

Белый горбатый кит

Местный житель Австралии на одном из скрытых пляжей в штате Виктория обнаружил труп горбатого кита длиной 10 метров. Тело этого морского животного было чисто белым и больше напоминало мраморную статую, чем мертвого кита.

Горбатый кит длиной 10 метров

Несмотря на чрезвычайно редкую окраску молодой самки, эксперты не считают, что мертвый горбун (Megaptera novaeangliae) страдал альбинизмом — генетическое заболевание, при котором у животных прекращается выработка кожного пигмента, поскольку на его теле были участки темной кожи.

Ученые заключили, что эта самка кита страдала другим генетическим заболеванием, которое называется лейкизм. Оно похоже на альбинизм и, когда животное имеет такую болезнь, оно не теряет весь цвет кожи, а появляются отдельные темные пятна.

Эксперты также предположили, что, возможно, большая часть наружной кожи кита отвалилась во время разложения на поверхности океана и под ней оказалась более светлая часть кожи.

Полусъеденный гигантский кальмар

Одно из наиболее неосязаемых и впечатляющих существ морских глубин — гигантский кальмар (Architeuthis dux) — поразил группу туристов, ведь его с полусъеденными щупальцами прибило к берегу на пляже в Новой Зеландии.

Гигантский кальмар

Ученые считают, что щупальца кальмара пострадали не в результате столкновения с другим обитателем океана на глубине, а их обгрызли животные-падатели уже ближе к поверхности воды. Выброшенные на берег гигантские кальмары встречаются крайне редко, но в этом регионе Новой Зеландии за последние 30 лет на берег выбросило по меньшей мере шесть таких головоногих моллюсков.

Желудок кита

На одном из пляжей графства Корнуолл, (Великобритания), жительница Хелен Марлоу, обнаружила что-то “инопланетное”. Это оказалось кучей китовых кишок вместе с желудком. Комок, покрытый водорослями, оказался единой целой без заметных разрывов и не издавал резких запахов гниения.

Желудок кита на пляже

Прибыв на место, ученые сразу идентифицировали эту “инопланетную грудку”, как желудок кита с кишками. Пока известно, что это был большой кит, но какой именно неясно. Эксперты предполагают, что это могут быть останки горбатого кита, кашалота или же гренландского кита, которые были лакомством для животных-падателей в океане.

Сотни крошечных пингвинов

Более 500 крошечных пингвинов таинственно выбросило на берег в Новой Зеландии. Этот вид называется малые пингвины (Eudyptula minor) и они достигают роста в 30-40 см. Ученые не сразу поняли, что могло убить этих птиц, но они заметили, что большинство погибших пингвинов имели недостаточный вес.

Крошечный пингвин, которого вынесло на пляж

В целом наиболее вероятной причиной ученые назвали повышение температуры поверхности океана, вызванное изменением климата. Это заставило добычу птиц пойти в более глубокие и более холодные воды, где пингвины больше не могли добраться до них. В конце концов они потеряли почти весь свой жир и умерли либо от голода, либо от переохлаждения, говорят исследователи.

Выкидыш акулы

На берег на юге Англии выбросило труп детеныша акулы, который, как решили исследователи, был выкидышем. Он принадлежит к виду обычных акул-лис и был в длину примерно 90 см, что чуть меньше средней длины тела новорожденной акулы этого вида. Эксперты отметили, что это была рожденная самка. Но это был не просто выкидыш, а этого ребенка мать-акула лишилась вследствие “аборта”

Мертвая акула на британском пляже

Обычно, самопроизвольное прерывание беременности в акул может быть вызвано стрессом и встречается чаще, чем считали исследователи ранее. По мнению экспертов, мать-акулу могли поймать рыбаки и она лишилась детеныша. Простые акулы-лисы достаточно распространены в водах Великобритании, но встречаются редко, потому что они живут глубоко под водой. Взрослые особи могут вырасти до 6 метров длиной.

Загадочный клюватый кит

Этого кита выбросило на пляж Калифорнии, (США). На нем были замечены необычные раны на морде и царапины по всему телу. Длина этого похожего на дельфина кита составляла почти 5 метров.

Ученые отмечают, что на планете обитают примерно два десятка видов клюватых китов, но лишь несколько из них должным образом изучены.

Кит, выброшенный на пляж Калифорнии

Пока неизвестно, к какому именно виду принадлежало это животное. Что касается травм, замеченных на труппе, то вероятнее всего их кит получил во время столкновения с кораблем или большой лодкой.

Тысячи необычных медуз

Тысячи шаровидных медуз, которые так и называются — медузы-пушечное ядро (Stomolophus meleagris) выбросило на берег в штате Северная Каролина, (США). Эти медузы похожи на пушечные ядра как формой, так и по размеру, в среднем весят около 450 граммов и имеют диаметр около 24 см.

Медузы, похожие на пушечные ядра

Отметим, что этот вид является одним из самых распространенных видов медуз в этом регионе США.

Кальмар с масштабными глазами

Этого гигантского кальмара с глазами диаметром 30 см выбросило на берег в ЮАР. Длина головоногого моллюска составляла более 4 метров. Исследователи точно не знают, как именно погиб этот кальмар, но, вероятно, он застрял на мелководье в поисках пищи.

Гигантский кальмар с большими глазами

Добавим, что это был уже второй труп гигантского кальмара в этом регионе, который также выбросило в этом году на берег. Тот кальмар был длиной 3,5 метра. В общем, пока не ясно, ли связь между гибелью этих двух морских существ.

100-летняя гренландская акула

Сверхредкостной акуле, выбросившейся на британский пляж, могло быть не менее 100 лет. Ее обнаружили у побережья Англии. Длина составляла 4 метра, а весила почти 300 кг. Гренландские акулы обитают в Северном Ледовитом океане, а также на сере Атлантического океана и считаются одними из крупнейших в мире. Они могут прожить до 270 лет.

Редкая гренландская акула, которую обнаружили на побережье Англии

Отметим, что эти акулы не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится 150 лет. Ученые пришли к выводу после исследования трупа акулы, что ей было примерно 100 лет. Исследователи обнаружили причину гибели этой акулы: у нее обнаружили воспаление защитных оболочек, покрывающих головной и спинной мозг и это, вероятно, ее и убило.

Самая тяжелая костная рыба на Земле

Гигантскую мертвую рыбу-месяц нашли на Азорских островах. Оказалось, что эта рыба является самой тяжелой костной рыбой из никогда не зарегистрированных на Земле. Ее труп не выбросило на берег, его обнаружили на поверхности океана.

Туша рыбы-луны

Ширина этой рыбы составляла 3,6 метра, а длина — 3,5 м. почти 3 тонны. Относительно веса ученые сказали, что рыба - почти 3 тонны. Предыдущий рекорд принадлежал такой же рыбе, которую выловили в Японии в 1996 году, и она весила 2,3 тонны.