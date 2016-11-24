Тисяча пожежників вийшла на демонстрацію в Парижі

Пожежники почали збиратися опівдні поблизу площі Нації у столиці Франції на заклик Автономної федерації професійних пожежних (FA SPP-PATS).

"Ми тут, щоб висловити наше невдоволення щодо відсутності діалогу з міністерством і розвитку кар'єри", - пояснив президент федерації.

Пожежники одягли каски і несли у руках прапори своєї організації та наліпки з написом "Ні соціальній регресії". Вони запалювали фаєри і у натовпі було багато диму. Їх супровджували і низка поліцейських у штатському з плакатами з написом "Поліцейські солідарні з пожежниками".

"Як і в співробітників поліції, у нас є завдання, покладені на нас, але які не є частиною нашої роботи", - додав президент федерації.

В оприлюдненій федерацією заяві критикується те, що "все частіше професійним пожежникам доручають роботу, яка не є у сфері їх відповідальності, а належить до сфери відповідальності державних установ". У заяві також засуджується "відмова прийняти до уваги страждання на роботі".

Пожежні також занепокоєні закриттям казарм.