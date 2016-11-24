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Тысяча пожарных вышла на демонстрацию в Париже

Киев • УНН

 • 11865 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Тысяча пожарных вышла на демонтрацию в Париже в четверг в рамках общенациональной забастовки об осуждении возложения на них обязанностей, которые не являются сферой их ответственности и отсутствия социального диалога, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Тысяча пожарных вышла на демонстрацию в Париже

Пожарные начали собираться в полдень вблизи площади Нации в столице Франции на призыв Автономной федерации профессиональных пожарных (FA SPP-PATS).

"Мы здесь, чтобы выразить наше недовольство по поводу отсутствия диалога с министерством и развития карьеры", - пояснил президент федерации.

Пожарные надели каски и несли в руках флаги своей организации и наклейки с надписью "Нет социальной регрессии". Они зажигали файеры и в толпе было много дыма. Их сопровождали и ряд полицейских в штатском с плакатами с надписью "Полицейские солидарны с пожарными".

"Как и у сотрудников полиции, у нас есть задачи, возложенные на нас, но которые не являются частью нашей работы", - добавил президент федерации.

В обнародованном федерацией заявлении критикуется то, что "все чаще профессиональным пожарным поручают работу, которая не находится в сфере их ответственности, а относится к сфере ответственности государственных учреждений". В заявлении также осуждается "отказ принять во внимание страдания на работе".

Пожарные также обеспокоены закрытием казарм.

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