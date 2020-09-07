Тіньові агровиробники руйнують українське село - аграрії

Передбачається, що ППЗ буде запроваджуватися поетапно. Перехідний період для середніх і великих аграрних підприємств — три роки, після цього ставка ППЗ складе 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі (НГО) — приблизно 1220 грн за гектар. Для дрібних аграріїв і сімейних ферм умови м’якші — два роки діятиме пільговий період, після чого ППЗ буде встановлено на рівні 2% від НГО, що становить близько 540 грн за гектар.

Власники земельних паїв, які здають їх в офіційну оренду, і селяни, які самі обробляють свої земельні ділянки площею до 1 га, під дію закону не підпадають.

“Нас лякають, що влада придумала новий спосіб, як збирати з селян і агровиробників додатковий податок. Спочатку ми теж занепокоїлися. Але після розібралися, що нічого страшного немає: тих аграріїв, які сьогодні чесно платять податки, цей закон взагалі не торкнеться. Наприклад, наше підприємство працює повністю „в білу“. Ми платимо всі податки, наші працівники офіційно працевлаштовані. У нас сьогодні податкове навантаження з гектара вже більше — 1,3 тис. грн. Нас закон № 3131-д попросту не торкнеться. А ось ті, хто ховається в тіні, їм доведеться платити. Але я не бачу тут нічого поганого. Навпаки, умови повинні бути для всіх однакові”, — говорить Сергій Задорожний, директор ПП “Кедр”.

Податки повинні платити всі, вважає Аркадій Вільховий, директор ФГ “СОЛОМІЯ-А”.

“Всі хочуть, щоб були хороші дороги, освітлення на вулицях, безкоштовна медицина, безкоштовне навчання в школах. Але коли справа доходить до того, щоб чесно платити податки, багато хто робить все, щоб цього уникнути. У нас в районі є кілька „тіньовиків“ — заробляють вони добре, але про те, щоб платити податки, і думати не хочуть. Коли по сезону наймають людей, часто їм не доплачують — адже домовляються на словах. Крутять з орендою паїв — селяни скаржаться, що їх часто обманюють, а зробити нічого не можуть. Таких „фермерів“ працювати чесно може змусити тільки закон”, — говорить Вільховий.

Якщо закон буде прийнятий, то багато невеликих сімейних господарств, які сьогодні працюють “в сіру”, швидше за все, повністю легалізуються, вважає Вільховий.

“У легальної роботи є великий плюс — якщо працюєш „в білу“, можеш претендувати на держпідтримку і отримувати кредити під пільгові умови. Якщо говорити про дрібних сільгоспвиробників, ставка 540 грн з га — це небагато. Всі, хто працює чесно, і так ці суми платять. А для тих, хто поки „сумнівається“, закон 3131-д дасть хороший стимул виходити з „тіні“ і отримувати від цього вигоду”, — говорить Вільховий.

Додамо, законопроєкт № 3131-д про детінізацію АПК підтримав президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.