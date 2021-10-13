Тимчасовий мер Харкова обіцяв відкритість влади, а натомість влаштував "сліпе" голосування міськради - експерт "ЧЕСНО"

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Для тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова тема “відкритості” є просто передвиборчим піаром. Про це у своєму блозі написала представниця руху “ЧЕСНО” у Харкові Олександра Щукіна, передає УНН.

Про прозорість роботи як пріоритет — Терехов заявив ще 6 вересня, нагадує фахівець. З плином місяця робота міськради залишається закритою, додає Щукіна.

В якості прикладу вона розповіла, що Харківська міськрада — єдина в Україні, де в обласному центрі депутати не мають проектів рішень навіть у день голосування.

“Позачергова сесія міської ради відбулась 12 жовтня. Розпорядження про неї оприлюднили за добу.

Жодних проектів рішень перед позачерговою сесією не опублікували. Навіть для самих депутатів — представники Партії Шарія, ОПЗЖ та Блоку Світличної про це заявили на самому початку”, — пише Щукіна, додаючи, що засідання депутатських комісій є, як правило, закритим для громади та журналістів.

Так само, це єдина рада, яка на запити Руху “ЧЕСНО” щодо прогульників сесійних засідань просить заплатити чималі суми, інформує фахівець.

“Також відкритість — це громадський бюджет, конкурсу на який у 2021 році не було”, — додає експерт.

Відкритість — це про наявність наглядових рад при комунальних підприємствах, про публікацію повного пакету тендерних документів, впровадження публічних консультацій та ефективного механізму громадського впливу, каже Щукіна.

“Всього цього у міській раді наразі немає, є лише порожні заяви для піару перед виборами, які відбудуться 31 жовтня”, — резюмувала вона.

До речі

Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші і адмінресурс для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.

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