Тимчасова слідча комісія: компанія з групи ОККО - вигодонабувач від "скруток" ПДВ понад 300 млн грн

В "ОККО-Рітейл" виявили податкових накладних від сумнівних контрагентів на суму ПДВ 301 млн грн. Зокрема, у схему залучені чотири компанії-"скручувальники" з Київської та Львівської областей: ТОВ "Торгова компанія "Діоніс", ТОВ "Трансмак", ТОВ "Торговий Альянс", ТОВ "Краузе ЛТД". У результаті махінацій з накладними продукти харчування, одяг, алкогольні напої та господарські товари "перетворилися" у кукурудзу і пшеницю. Вигодонабувач схеми - "ОККО-Рітейл", яка спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом.

"Це типова схема. Проблема "скруток" існує, вона системна і відбувається з місяця в місяць. Разом з новим головою Державної податкової служби і нашої ТСК я б хотів, щоб ми зробили все, щоб зупинити цю діяльність. Вона призводить до одного: формує тіньову економіку, скорочує надходження в дохідну частину держбюджету", - сказав голова слідчої комісії, нардеп Іван Крулько.

В цілому, за даними ТСК, протягом 2019-2020 років недобросовісні компанії "скрутили" ПДВ на загальну суму 49,2 млрд грн.

Як раніше повідомлялося в журналістському розслідуванні 5 каналу, компанії "ОККО-Рітейл" та "ОККО-Бізнес контракт" не сплатили до держбюджету ПДВ на суму 329,3 млн грн і 21,9 млн грн відповідно. Група компаній ОККО належить концерну "Галнафтогаз", який своєю чергою входить в холдинг Віталія Антонова "Універсальна інвестиційна група". За підрахунками голови податкового комітету Данила Гетманцева, холдинг не доплатив до бюджету 5,5 млрд грн податків, при цьому отримав відшкодування "липового" ПДВ на суму близько 360 млн грн. Левова частка ПДВ "скручено" через торгівлю паливом, на якій спеціалізується ОККО.