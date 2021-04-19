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Временная следственная комиссия: компания из группы ОККО - выгодополучатель от “скруток” НДС свыше 300 млн грн

Временная следственная комиссия: компания из группы ОККО - выгодополучатель от “скруток” НДС свыше 300 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Компания “ОККО-Ритейл” из группы компаний ОККО (концерн “Галнафтогаз”) вошла в топ-3 выгодополучателей от “скруток” НДС по итогам 2020 года. Об этом сообщалось на заседании временной следственной комиссии в Верховной Раде, пишет УНН.

В “ОККО-Ритейл” выявили налоговых накладных от сомнительных контрагентов на сумму НДС 301 млн грн. В частности, в схему вовлечены четыре компании-“скрутчика” из Киевской и Львовской областей: ООО “Торговая компания “Дионис”, ООО “Трансмак”, ООО “Торговый Альянс”, ООО “Краузе ЛТД”. В результате махинаций с накладными продукты питания, одежда, алкогольные напитки и хозтовары “превратились” в кукурузу и пшеницу. Выгодополучатель схемы — “ОККО-Ритейл”, которая специализируется на розничной торговле топливом.

“Это типичная схема. Проблема "скруток“ существует, она системная и происходит из месяца в месяц. Вместе с новым главой Государственной налоговой службы и нашей ВСК я бы хотел, чтобы мы сделали все, чтобы остановить эту деятельность. Она приводит к одному: формирует теневую экономику, сокращает поступления в доходную часть госбюджета”, — сказал глава следственной комиссии, нардеп Иван Крулько.

В целом, по данным ВСК, в течение 2019-2020 годов недобросовестные компании “скрутили” НДС на общую сумму 49,2 млрд грн.

Как ранее сообщалось в журналистском расследовании 5 канала, компании “ОККО-Ритейл” и “ОККО-Бизнес контракт” не уплатили в госбюджет НДС на сумму 329,3 млн грн и 21,9 млн грн соответственно. Группа компаний ОККО принадлежит концерну “Галнафтогаз”, который в свою очередь входит в холдинг Виталия Антонова “Универсальная инвестиционная группа”. По подсчетам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, холдинг не доплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов, при этом получил возмещение “липового” НДС на сумму порядка 360 млн грн. Львиная доля НДС “скручено” через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО.

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