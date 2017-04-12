Тіло чоловіка знайшли у парку Хмельницького

“Тіло людини без ознак життя, виявила собака, зі складу спільного патруля патрульних поліції і нацгвардійців, близько 18:00. Тіло було прикрите гіллям дерев. Ймовірно, що людина померла кілька місяців тому. На місце події викликали слідчо-оперативну групу”- зазначили у патрульній поліції.

Наразі поліція проводить слідчі дії та зя’ясовує особу чоловіка та обставини його загибелі.

Нагадаємо, 8 квітня тіло убитого таксиста знайшли у Києві.