Тіло чоловіка знайшли у парку Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У парку відпочинку Хмельницького знайшли тіло людини. Загиблого виявили патрульні поліції і нацгвардійці у парку ім.М.Чекмана у Хмельницькому. Повідомили у поліції області, передає УНН.
“Тіло людини без ознак життя, виявила собака, зі складу спільного патруля патрульних поліції і нацгвардійців, близько 18:00. Тіло було прикрите гіллям дерев. Ймовірно, що людина померла кілька місяців тому. На місце події викликали слідчо-оперативну групу”- зазначили у патрульній поліції.
Наразі поліція проводить слідчі дії та зя’ясовує особу чоловіка та обставини його загибелі.
Нагадаємо, 8 квітня тіло убитого таксиста знайшли у Києві.