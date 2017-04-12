Тело мужчины нашли в парке Хмельницкого

"Тело человека без признаков жизни, обнаружила собака, из состава совместного патруля патрульных полиции и нацгвардийцив, около 18:00. Тело было прикрыто ветками деревьев. Вероятно, что человек умер несколько месяцев назад. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу "- отметили в патрульной полиции.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, выясняется личность мужчины и обстоятельства его гибели.

Напомним, 8 апреля тело убитого таксиста нашли в Киеве.