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Тіло жінки виявили під час гасіння пожежі на Харківщині

Київ • УНН

 • 6862 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Харківщині під час ліквідації пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Тіло жінки виявили під час гасіння пожежі на Харківщині

Так, 25 листопада о 03:21 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному будинку за адресою: м. Зміїв Харківської області, провулок Щорса, 6.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа охопила весь дах житлового будинку та прибудовану до нього кухню. В ній під час проведення робіт з ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло господарки оселі, 1962 року народження. Вона знаходилась на дивані, який стояв на кухні біля металевого твердопаливного котла.

За попередніми даними загоряння трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення на твердому паливі.

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