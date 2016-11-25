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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Тело женщины обнаружили во время тушения пожара в Харьковской области

Киев • УНН

 • 6862 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Харьковской области во время ликвидации пожара в частном доме спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Харьковской области.

Тело женщины обнаружили во время тушения пожара в Харьковской области

Так, 25 ноября в 3:21 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме по адресу: г. Змиев Харьковской области, переулок Щорса, 6.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар охватил всю крышу жилого дома и пристроенную к нему кухню. В ней во время проведения работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1962 года рождения. Она находилась на диване, который стоял на кухне у металлического твердотопливного котла.

По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления на твердом топливе.

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