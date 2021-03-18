Тіхановська запропонувала онлайн-голосуванням наділити її правом на перемовини з владою Білорусі

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Цю заяву вона, за її словами, готувала сім місяців. Голосування пройде на спеціально розробленій для цього платформі “Голос”.

“Я, Світлана Тіхановська, лідер, обраний білоруським народом, оголошую про початок загальнонаціонального голосування, — заявила вона у відеозверненні. — Ми запускаємо це голосування не замість вуличних протестів, ми робимо це разом з вуличними протестами”.

Свою заяву Тіхановська зробила незадовго до Дня волі — річниці проголошення незалежності першої національної держави — який відзначається 25 березня. У цей день опозиція кличе білорусів вийти на протести — вперше після перерви. “У переддень 25 березня Лукашенко почав погрожувати нам громадянською війною, заявивши про притягнення армії до придушення протесту. Це крок страху і відчаю... Обраний ним шлях управління країною неминуче призведе до його відходу, але ми не готові чекати. Чому? Тому що він готовий скільки завгодно жертвувати людьми, а ми ні. Тому ви вибираємо не зброю, а ненасильницький протест і чесний голос”, — сказала Тіхановська. За її словами, голос за переговори — “голос за порятунок сотень в’язнів, які страждають у в’язниці за свою думку”. “Це крок до держави, де поважають людей і їхні погляди”, — сказала вона.

“І що дуже важливо, це конкретний сигнал для міжнародних партнерів до дії”, — додала Тіхановська. За її словами, цю її пропозицію вже підтримали західні партнери. “Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальною ситуацією в Білорусі і заручилася підтримкою... Всі вони на нашому боці. Час скористатися цією допомогою”, — зазначила вона.

Мета ідеї

За задумом команди Тіхановської, на переговори повинні погодитися представники правлячого режиму, які готові приймати рішення, а не затягувати кризу до повної катастрофи. “Їм переговори потрібні не менше, ніж нам. Тому що насильство і беззаконня погіршило і їхнє життя теж”, — також заявила Тіхановська. За її словами, є декілька сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі, але навіть найгірший і довгий варіант неминуче призведе до переговорів.