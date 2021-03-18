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Тіхановська запропонувала онлайн-голосуванням наділити її правом на перемовини з владою Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Для виходу з внутрішньополітичної кризи один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська запропонувала громадянам проголосувати за наділення її мандатом на переговори з владою Білорусі за міжнародним посередництвом — ОБСЄ і ООН, пише УНН.

Деталі

Цю заяву вона, за її словами, готувала сім місяців. Голосування пройде на спеціально розробленій для цього платформі “Голос”.

“Я, Світлана Тіхановська, лідер, обраний білоруським народом, оголошую про початок загальнонаціонального голосування, — заявила вона у відеозверненні. — Ми запускаємо це голосування не замість вуличних протестів, ми робимо це разом з вуличними протестами”.

Свою заяву Тіхановська зробила незадовго до Дня волі — річниці проголошення незалежності першої національної держави — який відзначається 25 березня. У цей день опозиція кличе білорусів вийти на протести — вперше після перерви. “У переддень 25 березня Лукашенко почав погрожувати нам громадянською війною, заявивши про притягнення армії до придушення протесту. Це крок страху і відчаю... Обраний ним шлях управління країною неминуче призведе до його відходу, але ми не готові чекати. Чому? Тому що він готовий скільки завгодно жертвувати людьми, а ми ні. Тому ви вибираємо не зброю, а ненасильницький протест і чесний голос”, — сказала Тіхановська. За її словами, голос за переговори — “голос за порятунок сотень в’язнів, які страждають у в’язниці за свою думку”. “Це крок до держави, де поважають людей і їхні погляди”, — сказала вона.

“І що дуже важливо, це конкретний сигнал для міжнародних партнерів до дії”, — додала Тіхановська. За її словами, цю її пропозицію вже підтримали західні партнери. “Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальною ситуацією в Білорусі і заручилася підтримкою... Всі вони на нашому боці. Час скористатися цією допомогою”, — зазначила вона.

Мета ідеї

За задумом команди Тіхановської, на переговори повинні погодитися представники правлячого режиму, які готові приймати рішення, а не затягувати кризу до повної катастрофи. “Їм переговори потрібні не менше, ніж нам. Тому що насильство і беззаконня погіршило і їхнє життя теж”, — також заявила Тіхановська. За її словами, є декілька сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі, але навіть найгірший і довгий варіант неминуче призведе до переговорів.

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